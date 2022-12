Luis Suarez devrait s’engager dans un club brésilien

La suite après cette publicité

Le récent champion du monde avec l’Albiceleste a conseillé son ami uruguayen, en vue de sa prochaine destination. Lionel Messi et Luis Suarez âgés de 35 ans, tous les deux ont été coéquipiers au FC Barcelone de 2014 à 2020. Revenu au bercail chez son club formateur, pour une courte mission au Nacional, "El Pistolero" est libre de s’engager où il le souhaite et le joueur du PSG l’a conseillé de rejoindre le Grêmio au Brésil. "La Pulga" aurait même vu juste !

« La première conversation était plus formelle, aujourd’hui, il était plus souriant, communicatif, plaisantant sur Messi. Et la blague était que Messi lui recommandait de venir jouer pour Gremio », a déclaré le vice-président du Grêmio Paulo Caleffi, après avoir discuté avec l’ancien joueur de l’Atlético Madrid Luis Suarez, rapporte AS. Un conseil bien pensé puisque selon le journaliste César Luis Merlo, il y aurait un accord verbal entre les deux parties.

