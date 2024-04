LdC : la réaction à chaud de Leroy Sané

Auteur d’un excellent match jusqu’à sa sortie peu après l’heure de jeu, Leroy Sané a fait mal à Arsenal, avec l’avant-dernière passe sur le premier but, et une chevauchée fantastique aboutissant au penalty pour le second. Interrogé par BeIN Sport, il a expliqué que le nul était satisfaisant pour le Bayern Munich.

« C’était difficile. On s’attendait à ça. C’était le bon moment pour nous quand on est passé à 2-1. Ca nous a aidés, on savait qu’ils pousseraient à la fin. Mais on est content du match. On savait qu’on pouvait être mené au score, en particulier contre eux. On est content d’avoir réussi à revenir dans ce match », a-t-il lancé, avant de revenir sur son remplaçant. «Oui, un peu déçu d’être remplacé. J’avais des douleurs mais ensuite ça allait mieux. On a encore un match à jouer.»