FC Barcelone : Philippe Coutinho s'est mis le vestiaire à dos !

La suite après cette publicité

Arrivé à l'hiver 2018 au FC Barcelone contre un chèque de 135 millions d'euros, Philippe Coutinho devait incarner le futur du club catalan. Presque quatre années plus tard et alors que son bilan au Barça (24 buts et 14 passes décisives en 101 matches) et très insuffisant, un départ semble de plus en plus nécessaire pour le milieu offensif brésilien de 29 ans. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il pourrait quitter la Catalogne cet hiver si un prétendant se présente.

Une situation personnelle qui joue vraiment sur l'investissement de l'ancien de Liverpool. Avec 11 matches disputés cette saison (1 but), il n'est pas rentré sur le terrain samedi dernier contre le Celta de Vigo (3-3) alors qu'il devait initialement remplacer Ansu Fati. Ce qu'il a fait contre le Celta de Vigo n'est clairement pas passé au sein du vestiaire blaugrana et certains poids lourds lui ont fait la remarque comme le souligne l'émission Onze sur Esport3.

Le vestiaire n'en peut plus

L'intérimaire Sergi Barjuan lui avait demandé de s'échauffer pour remplacer Ansu Fati quelques minutes plus tard et Philippe Coutinho aurait dit qu'il n'avait pas besoin de le faire avant d'y aller avec nonchalance. Trainant son spleen lors de son échauffement, il a été sommé de repartir sur le banc de touche par Sergi Barjuan au profit du jeune Alejandro Baldé. Un épisode assez symptomatique de ce qu'il montre chaque jour à l'entraînement.

Un comportement qui n'est pas vraiment passé puisque ce n'est pas la première fois que son attitude ferait défaut. Le fait que Philippe Coutinho dispose du plus gros salaire du club et qu'il y mette aussi peu d'implication énerverait les cadres. Assez excédés par le manque d'intensité et d'engagement de Philippe Coutinho que ce soit à l'entraînement et même lors des rencontres, certains joueurs catalans auraient du mal à rester de marbre.

Présent en sélection brésilienne pour la trêve internationale, Philippe Coutinho a réagi en conférence de presse à ces accusations : «j'ai été très surpris quand j'ai vu les nouvelles publiées, car de toute ma carrière je n'ai jamais manqué de professionnalisme. Ils peuvent regarder partout où je suis allé, j'ai toujours respecté tout le monde. Je respecte l'opinion des journalistes... mais ils créent toujours beaucoup de choses.» Cela ne risque toutefois pas d'être suffisant pour mettre fin à un malaise qui dure depuis plusieurs saisons ...