FC Barcelone : les drôles de montagnes russes de Philippe Coutinho

Tout semblait peu à peu entrer dans l'ordre pour Philippe Coutinho (29 ans) en cette première partie de saison. Absent de long mois pour une grave blessure, le milieu offensif a fait son retour à la compétition en septembre. Depuis, il est apparu à 11 reprises toutes compétitions confondues, marquant même un but en Liga. Sans être étincelant, le Carioca a retrouvé un peu de rythme et des précieuses sensations.

À la surprise générale, cela lui a même valu une convocation avec le Brésil pour les prochains matches de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar, face à la Colombie et l'Argentine. Tite l'apprécie de longue date et espère pouvoir le relancer à un an de l'échéance tant attendue par le peuple brésilien, quitte à laisser Vinicius Jr, intenable avec le Real Madrid en ce début de saison, à la maison. Oui mais voilà, depuis l'annonce de ce retour en sélection, l'ancien de Liverpool a quelque peu déchanté.

Sur la liste du Brésil... et des transferts

Sergi Barjuan, entraîneur intérimaire ayant succédé à Ronald Koeman, l'a placé deux fois sur le banc de touche. Et s'il est entré en jeu en fin de match contre Alavés (1-1, 11e journée de Liga), le Brésilien est resté spectateur face au Dynamo Kiev (0-1, 4e journée de Ligue des Champions). Selon Sport, la direction privilégie Ousmane Dembélé et la jeunesse formée à La Masia (Ansu Fati, Gavi, Nico, etc.) à l'international auriverde (63 sélections, 18 réalisations).

Et toujours d'après le quotidien sportif espagnol, Joan Laporta et ses équipes chercheront à se débarrasser de leur n° 14, sous contrat jusqu'en juin 2023, en janvier. L'idée est bien évidemment de le vendre une fois pour toutes, mais les Blaugranas seraient même prêts à envisager un prêt avec option d'achat, histoire d'économiser ne serait-ce qu'une partie de ses émoluments conséquents (un peu plus de 17 M€ par an). Décidément, Philippe Coutinho passe vraiment par tous les états ces dernières semaines au Barça...