Julien Stéphan rejoint Classico Sports Management

Libre depuis la fin de sa deuxième aventure au Stade Rennais, Julien Stéphan (44 ans) patiente avant de retrouver un banc. Mais comme il l’a avoué récemment à nos confrères du Télégramme, le temps est parfois un peu long. «Ça va, comme un entraîneur en inactivité qui prend le temps de faire des choses qu’il n’a pas l’habitude de faire, mais je suis impatient de repartir. Je passe beaucoup plus de temps en famille, ce qui s’est passé a aussi eu des répercussions. Je passe aussi du temps sur des choses dont je n’ai pas beaucoup le temps de m’occuper en temps normal.»

Le technicien français, qui est actuellement dans le sud de la France, fait preuve de patience. Mais nul doute qu’il risque d’avoir des opportunités, lui qui a notamment dirigé Strasbourg. Pour le conseiller et l’aider à trouver un challenge qui correspond à ses désirs et ses attentes, le natif de Rennes pourra compter sur l’équipe de Classico Sports Management. Le fils de Guy Stéphan peut ainsi mettre toutes les chances de son côté pour retrouver un club avec la société d’agents prête à défendre ses intérêts. CSM gère notamment les intérêts d’autres techniciens comme Gérald Baticle et Habib Beye.