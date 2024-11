OL-ASSE : la réaction pleine de regrets de Louis Mouton

C’est une affiche historique qui faisait son grand retour dans l’élite française ce dimanche soir. En effet, c’était jour de derby pour la 11e journée de Ligue 1 avec le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne. Après la rencontre remportée par les Gones (1-0) sur un but d’Alexandre Lacazette, le joueur malheureux, Louis Mouton, est revenu sur la prestation au micro de DAZN :

«Encore une fois, on se sabote le match sur un coup de pied arrêté. Larsonneur fait les arrêts qu’il faut, on a les actions pour revenir et leur faire mal, ça fait chier de perdre ici, l’ambiance était assez chaude. mais il y a eu du positif, on a montré des choses, on va se relever contre Montpellier. on les attend de pied ferme pour le match retour, il y a un deuxième round chez nous. Ce n’est pas facile de venir chez nous, on leur dit à très bientôt», a déclaré le joueur de l’ASSE. Plus qu’à se remettre au travail.