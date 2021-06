Nike dévoile le nouveau maillot extérieur des Etats-Unis !

À quelques semaines du début de la Gold Cup où les Etats-Unis se présentent en tant que favori avec le Mexique, Nike dévoile la nouvelle tunique que Christian Pulisic et ses partenaires porteront lors de leurs déplacements.

La suite après cette publicité

Véritable mastodonte du marché du sport, Nike est une marque américaine et c'est donc tout naturellement qu'elle s'est liée avec l'équipe nationale de football en 1995, juste après la Coupe du monde 1994 qui s'était justement déroulée aux Etats-Unis et qui avait vu adidas orner les tuniques du pays hôte. Depuis maintenant 26 ans, la marque à la virgule conserve le blanc sur la tunique principale puisque c'est la couleur historique de la sélection mais dévoile en revanche des maillots extérieur dont les couleurs et les designs varient d'une année à l'autre.

Cette année, c'est une tunique très originale qui attend Sergiño Dest et toute la nouvelle génération masculine qui espère bien marcher sur les pas de l'équipe féminine qui domine le football mondial depuis de nombreuses années. Si le rouge et le bleu sont souvent revenus sur les maillots extérieur, la marque américaine décide cette année de les combiner pour offrir une tunique où l'on retrouve des rayures qui partent dans tous les sens alors qu'habituellement, ce sont des bandes verticales ou horizontales qui se présentent sur les maillots de football.