FC Barcelone : Francisco Trincão, un but qui peut tout changer

La suite après cette publicité

Peu à peu, le FC Barcelone trouve son rythme de croisière. Des joueurs un temps en difficulté, ou du moins pas à leur meilleur niveau, retrouvent des couleurs progressivement, à l'image du trio de Français Ousmane Dembélé - Samuel Umtiti - Antoine Griezmann, ou de Jordi Alba et Frenkie de Jong. Sans parler de Messi ou de la révélation Pedri, tous deux brillants depuis un moment déjà. Mais dans ce secteur offensif catalan, il y en avait encore un qui semblait à la traîne : Francisco Trincão.

Arrivé l'été dernier pour un montant environnant les 30 millions d'euros (son transfert avait été conclu plus tôt dans la saison), l'ailier portugais a jusqu'ici eu du mal à se montrer. Se contentant principalement d'entrées en jeu en deuxième période, il a souvent été un peu trop brouillon dans son jeu, montrant aussi des difficultés à s'intégrer au système. Mais depuis le début de l'année 2021, on voit un autre Trincão, au jeu plus épuré, plus dangereux dans les derniers mètres. Il manquait cependant quelque chose : le but.

Koeman était plus heureux que Trincão

Effectivement, il n'avait toujours pas marqué avec le Barça cette saison. Et il était plutôt malchanceux, puisqu'on ne comptait plus le nombre de tentatives qui se sont échoués sur le poteau ou la barre ces derniers matches. Jusqu'à cette réalisation - une frappe puissante sous la barre - qui est venue offrir les trois points face au Betis dimanche soir (3-2). Il n'en fallait pas plus pour se mettre la Catalogne dans la poche. « Trincão, un missile pour dissiper les doutes », titre Sport, où on n'hésite pas à souligner le travail que Koeman a réalisé avec lui, et le soutien apporté par le groupe barcelonais au Portugais. « Ce n'est pas une coïncidence, Koeman s'est obstiné à lui donner des chances même s'il n'était pas convaincant. Cette confiance a porté ses fruits », résume Marca.

« Je ne dirais pas que j'avais besoin de marquer, j'ai juste fait mon travail. Mais je suis content d'aider l'équipe avec un but, et en défense et en attaque. Mes coéquipiers m'ont félicité avec beaucoup d'énergie après le but », a raconté l'ancien de Braga après le match, alors que son entraîneur est conquis : « je suis très content pour lui parce qu'il travaille depuis le début de saison. Il doit encore apprendre des choses, mais ces buts, ça aide moralement, ça encourage. C'est un joueur que j'aime beaucoup, ce but est un nouveau pas en avant pour lui ». Si ce but met définitivement en confiance le Lusitanien, le tacticien néerlandais va avoir une nouvelle arme redoutable à disposition...