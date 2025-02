OM : l’autocritique de Pablo Longoria

Pablo Longoria s’en veut. Le président de l’OM a dégoupillé samedi soir à Auxerre, furieux de nouvelles décisions arbitrales défavorables. Le mort "corruption" a été lâché, déclenchant l’ire des arbitres et des autres clubs de Ligue 1. Alors, Longoria a tenu à calmer le jeu, via l’AFP, en regrettant ses propos et en les expliquant, de manière différente.

« Je suis très autocritique avec moi-même, je ne peux pas accepter de donner ce type d’image. Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme et je ne suis pas content de moi-même. Tout le monde m’a bien expliqué la signification du mot corruption en français, parce qu’en espagnol, ça a un sens plus large. Attention, ça ne justifie rien. Mais je n’ai jamais de la vie pensé à quelque chose comme des échanges d’argent ou des transactions financières, jamais je ne me permettrais ça », a-t-il exposé. De quoi apaiser un peu le climat.