OM : Pablo Longoria sort du silence

C’est la nouvelle affaire qui secoue le football français depuis samedi soir. Balayé par Auxerre (3-0), l’Olympique de Marseille s’est malencontreusement distingué par la sortie médiatique explosive de son président Pablo Longoria. « C’est de la corruption ! Je n’ai jamais vu ça. Vous pouvez écrire : Pablo Longoria dit que c’est de la corruption. Tout est organisé depuis le troisième jaune donné à Balerdi. C’est prévu, c’est orienté. C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite », a-t-il éructé, devant les journalistes, fou de colère après des décisions arbitrales en défaveur de l’OM (pas de penalty sifflé après une faute sur Merlin et l’expulsion de Cornelius).

En lâchant le mot « corruption », qui laisserait entendre donc que les arbitres français soient payés par une tierce partie, Pablo Longoria s’est mis à dos le corps arbitral, qui a décidé, dans son ensemble, de porter plainte contre diffamation. Il s’est également attiré les foudres des autres clubs de Ligue 1, qui ont dénoncé la portée de ses propos. Passionné lorsqu’il vit les matches de l’OM, Longoria s’était évité jusque-là des dérapages de ce genre, et c’est plutôt Medhi Benatia qui était monté au front pour contester les décisions arbitrales, lui valant par la même occasion plusieurs matches de suspension.

Pablo Longoria regrette

Alors que la commission de discipline pourrait prendre des mesures conservatoires à l’encontre de Longoria dès mercredi (sachant que la sanction définitive ne sera connue que le 5 mars), Pablo Longoria a eu le temps de faire redescendre la pression et de prendre conscience de ses lourdes accusations. Il a donc rétropédalé et a tenu à revenir sur ses propos, via l’AFP. « Pas de corruption dans le foot français », a-t-il admis.

« La forme n’était pas appropriée et ce mot, je le regrette », a-t-il poursuivi, sans renier le fond de sa pensée, à savoir que l’OM est défavorisé par l’arbitrage cette saison. « Beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles (il) considère que l’OM a été défavorisé », explique-t-il. Cela ne suffira pas pour échapper à une sanction de la part de la commission de discipline a priori, mais cela était nécessaire pour détendre un peu l’atmosphère entre le club phocéen et l’arbitrage.