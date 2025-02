La crise de nerf de Pablo Longoria scandalise les dirigeants de L1 !

Le tollé déclenché par la crise de nerfs de Pablo Longoria, hier, après la défaite de l’OM face à Auxerre (3-0), s’étend jusqu’aux autres clubs de Ligue 1. Pour recontextualiser, le patron marseillais avait plus que jeter une simple pierre dans le jardin de l’arbitrage français, s’estimant lésé par la répétition de ce qu’il jugeait comme étant des actes "prévus et organisés" contre son club. Il avait alors extériorisé sa colère noire en parlant de "scandale", en qualifiant la L1 de "championnat de m.rde", et en allant même jusqu’à mentionner le terme "corruption". Dans l’après-midi, Jérôme Brisard, arbitre du match entre Nantes et Nice, se faisait porte-parole des arbitres de L1 en affirmant au micro de DAZN qu’une plainte générale allait être déposée pour diffamation.

On apprenait aussi quelques heures plus tôt que Jérémy Stinat, arbitre d’Auxerre - OM, avait été victime d’une intrusion à son domicile et de sabotage de ses véhicules. Une série d’intimidations et de pressions jugées inacceptables par certains acteurs du football français, à l’image d’Antoine Kombouaré, présent au micro de DAZN cet après-midi après la victoire des Canaris contre Lens (3-1) : « ma réaction est très simple : c’est que c’est inadmissible. Ce que subissent les arbitres… Ils sont comme nous, ils font des erreurs. Il ne doit pas y avoir d’agressions, de pressions… Aujourd’hui, il faut bannir ça. Ils font partie du jeu, il n’y a même pas de discussions, c’est grave, déplorait le Kanak. Il y a eu des accusations de corruption ? Dans ce cas-là, il faut des preuves. Si le président (de l’OM) dit ça, c’est qu’il a des preuves… Tu ne dois pas accuser les gens, sauf si tu en as. Nous, on l’a connu à l’époque, j’ai démarré en 1983, et on pouvait accuser de tricherie si on avait des preuves. C’est tout le mal que je souhaite au président de Marseille, parce qu’il s’est embarqué dans un chemin un peu compliqué, donc à lui de s’en sortir.»

Kita s’inquiète pour OM - Nantes

Son président, Waldemar Kita, exprimait même son inquiétude pour le match du week-end prochain entre l’OM… et Nantes : «je suis surpris que quelqu’un qui a des responsabilités utilise de tels termes. L’image du foot français est entachée. Soit il a des preuves de corruption et il doit les sortir, soit cette attaque n’est pas justifiée, et ça pose un autre problème, celui de créer un doute. Je ne sais pas dans quel état d’esprit seront les arbitres pour notre match à Marseille, s’inquiétait l’homme d’affaires au micro de L’Équipe. Longoria donne l’image que nos arbitres sont achetés. Il parle même d’aller dans une Superligue. Mais de quel droit parle-t-il comme ça ? (…) Si je réclame une décision radicale ? Mais attendez, c’est grave ! Il a créé un doute au niveau de l’arbitrage. Ce n’est pas rien. Maintenant, chaque fois que Marseille va être arbitré, il va y avoir une interrogation. Ça va être un drame. Parler de corruption, c’est fou comme terme ! Il est inadmissible de mettre ainsi de la pression sur les arbitres. Je suis très inquiet pour notre match au Vélodrome.»

De son côté, le président de la Fédération Française de football, Philippe Diallo n’a pas non plus mâché ses mots. « On n’a aucune raison de remettre Monsieur Stinat en cause sur l’intégrité. Il ne faut pas mélanger les sujets. Monsieur Stinat a parfaitement rempli sa mission, à Marseille (contre Lille) ou hier à Auxerre et je le soutiens. L’arbitrage français n’a rien contre l’OM. Sur le terme de corruption, je pense que des excuses seraient bienvenues. Aujourd’hui, tous les arbitres sont extrêmement choqués que leur intégrité puisse être mise en cause, et ce n’est pas acceptable », a expliqué le patron du foot français. Et finalement, sur le plateau du Canal Football Club Frédéric Antonetti et Samir Nasri n’ont, de leur côté, pas été tendre avec le président de l’OM. « J’avais peu d’estime pour lui en tant que dirigeant. Avec la politique sportive, les changements de dirigeants, de coach, etc., des transferts qu’on ne comprend pas toujours… Franchement, si Longoria s’en va du football français, moi je ne vais pas pleurer. Je pense que Marseille mérite mieux », a estimé l’ancien coach de Bastia et Saint-Etienne, avant que Nasri n’ajoute : «Il y a un dérapage complet. Ça peut s’expliquer sur la frustration, mais je trouve que cette frustration, ce sont les Marseillais qui l’ont provoqué en se plaignant à chaque fois des arbitres. Peut-être que les arbitres, inconsciemment, veulent leur faire payer certaines choses. Mais la corruption… il ne faut pas sortir ce mot s’il n’y a pas de preuves avérées. Et je ne pense pas qu’il y ait une quelconque corruption des arbitres. Je pense que l’erreur a été de désigner M. Stinat pour ce match. Mais sur la Super League et le 'championnat de merde’, c’est un dérapage et il risque de s’excuser très bientôt. A l’époque, il était contre la Super League, donc c’est sans doute une provocation de sa part».