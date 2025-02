AJA - OM : les arbitres de Ligue 1 annoncent porter plainte pour diffamation !

Cet Auxerre-OM va laisser des traces dans le football français. Au sortir de la débâcle sur la pelouse de l’AJA (0-3), l’OM s’en est violemment pris aux décisions de l’arbitre Jérémy Stinat, reprochant notamment à ce dernier d’avoir oublié un penalty sur Quentin Merlin, puis d’avoir expulsé de manière trop sévère Derek Cornelius. Une partie des joueurs, Roberto De Zerbi, Fabrizio Ravanelli et surtout le Président Pablo Longoria ont dénoncé les faits de jeu, parlant même de corruption.

Un mot qui n’est pas acceptable pour le Syndicat des Arbitres du Football d’Elite (SAFE), qui s’en est pris à l’Olympique de Marseille, avant que la Fédération Française de Football, par la voix de son président Philippe Diallo, ne monte au créneau et assure que la prise de parole du dirigeant phocéen «est diffamatoire, inadmissible et condamnable». Mais les arbitres français ne veulent pas en rester là et, ce dimanche, l’arbitre Jérome Brisard a pris la parole au nom de l’ensemble de ses collègues.

Intrusions au domicile de M. Stinat

Au micro de DAZN, l’arbitre français a d’abord souhaité «exprimer notre profonde solidarité envers Jérémy Stinat pour les évènements qui se sont passés hier soir, avec notamment une intrusion à son domicile et des dommages notables sur ses véhicules. Le mot de corruption a été utilisé, ce qui correspond pour nous à un cap, une ligne qui a été franchie, qu’on juge inacceptable», a-t-il lâché. Avant d’annoncer que les arbitres de Ligue 1 allaient déposer une plainte.

Par conséquent, «tous les arbitres centraux de Ligue 1, irons, dès demain, saisir le procureur de leur région afin de porter plainte pour diffamation suite à ces propos. Il ne faut pas oublier que les arbitres professionnels ou amateurs n’aspirent qu’à officier dans un environnement sécuritaire où le sportif prend le pas sur l’extra sportif. Le terrain doit rester un lieu d’expression, de plaisir, de spectacle et surtout transmission pour les plus jeunes. Ce matin, on s’est réuni en groupe, il a été décidé de cette issue collective, qui sera mise en place dès demain». La semaine, voire les prochains mois, risquent d’être encore animés.