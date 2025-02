La sortie assassine de la FFF après les propos polémiques de Pablo Longoria !

L’Olympique de Marseille se retrouve sous le feu des projecteurs. Quelques heures seulement après avoir lourdement chuté (0-3) sur la pelouse de l’AJ Auxerre dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, le club marseillais fait jaser. Non pas pour sa piètre performance du samedi soir mais bel et bien pour les propos tenus par l’ensemble du board phocéen après la rencontre. Pour rappel, l’OM s’en est violemment pris aux décisions de l’arbitre Jérémy Stinat, reprochant notamment à ce dernier d’avoir oublié un penalty sur Quentin Merlin puis d’avoir expulsé de manière trop sévère Derek Cornelius.

«Il y a penalty sur Merlin. J’ai quatre arbitres européens qui m’ont envoyé un message en me disant 'c’est penalty’. Quatre arbitres européens me disent qu’il y a penalty. Et le plus scandaleux, c’est le rouge à Cornelius. C’est de la corruption ! Je n’ai jamais vu ça. Vous pouvez écrire : Pablo Longoria dit que c’est de la corruption. Tout est organisé depuis le troisième jaune donné à Balerdi. C’est prévu, c’est orienté. C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite», confiait alors Pablo Longoria, totalement hors de lui dans les couloirs du stade auxerrois.

La FFF s’attaque aux dirigeants marseillais !

«Tout le monde l’a vu, la France l’a vu. Ce soir (samedi, ndlr), monsieur Stinat a fait n’importe quoi ! C’est un arbitrage scandaleux ! Il a donné carton rouge à Cornelius avec un deuxième carton jaune, c’était inacceptable ! Il a pris le ballon, tout le monde l’a vu. On était déjà dans une situation difficile avec l’absence notre capitaine (Balerdi) pour deux cartons contre Angers et Rennes qui n’existent pas. On n’accepte pas cette situation, on veut un arbitrage équitable. Je ne sais pas s’il y a quelque chose contre l’OM mais il y a beaucoup de sujets qui sont contre l’OM. J’ai dit à l’arbitre que c’était un arbitrage scandaleux. C’était honteux», s’était de son côté emporté le conseiller sportif et institutionnel marseillais, Fabrizio Ravanelli.

Des propos qui ne devraient logiquement pas rester sans suite. Ce dimanche, quelques minutes après la réponse cinglante du Syndicat des Arbitres du Football d’Elite (SAFE), la Fédération Française de Football, par la voix de son président Philippe Diallo, est également montée au créneau. «Je condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par le Président et les dirigeants de l’Olympique de Marseille à l’encontre de l’arbitrage français en général et de l’arbitre de la rencontre d’hier, en particulier, Jérémy Stinat, à qui j’apporte mon soutien plein et entier», peut-on notamment lire.

«Remettre en question l’intégrité de nos arbitres est diffamatoire, inadmissible et condamnable. De tels propos nuisent gravement à l’image de notre championnat. Plus que jamais, la mission des arbitres est essentielle sur tous les terrains, professionnels comme amateurs. Collaborateurs de service public et défenseurs des valeurs et de l’intégrité de notre sport, les arbitres doivent savoir que la FFF est à leur côté et veillera à les défendre et les protéger», ajoute finalement le boss du football français. Remonté face à l’arbitrage depuis plusieurs mois, l’OM s’expose désormais à de très lourdes sanctions…