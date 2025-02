Le syndicat des arbitres détruit Pablo Longoria après son pétage de plomb !

Lourdement battu du côté de l’Abbé-Deschamps (0-3), samedi soir dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est tombé de haut. Oui, mais voilà, au-delà du résultat, le club phocéen est surtout, une nouvelle fois, remonté contre l’arbitrage. Pour rappel, quelques instants après cette terrible déconvenue, l’OM avait dénoncé deux décisions de l’arbitre Jérémy Stinat : un penalty non sifflé sur Quentin Merlin, en première période, puis une expulsion sévère de Derek Cornelius. De quoi rendre fou Pablo Longoria, président de la formation phocéenne.

La sortie de Longoria ne passe pas

«Il y a penalty sur Merlin. J’ai quatre arbitres européens qui m’ont envoyé un message en me disant 'c’est penalty’. Quatre arbitres européens me disent qu’il y a penalty. Et le plus scandaleux, c’est le rouge à Cornelius. C’est de la corruption ! Je n’ai jamais vu ça. Vous pouvez écrire : Pablo Longoria dit que c’est de la corruption. Tout est organisé depuis le troisième jaune donné à Balerdi. C’est prévu, c’est orienté. C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite», avait notamment lâché l’intéressé dans les couloirs du stade auxerrois.

Des propos explosifs qui ne devraient pas rester sans suite… Ce dimanche, le syndicat des arbitres s’est d’ailleurs défendu dans les GG du Sport sur RMC, par la voix de son porte-parole Olivier Lamarre. «Tous les arbitres français sont choqués et scandalisés par ses déclarations», a tout d’abord reconnu le représentant du Syndicat des Arbitres du Football d’Elite (SAFE) avant de poursuivre son argumentation. «Comment peut-on imaginer que nos arbitres soient corrompus ? C’est bien mal connaître tout leur travail. Non, Monsieur Longoria, les arbitres français ne sont pas corrompus. Peut-être que c’est une grosse ficelle pour parler de la Super League, mais c’est inacceptable».

Agacé par la sortie de Pablo Longoria, Olivier Lamarre a ensuite regretté les possibles conséquences de tels propos sur l’arbitre du match (Jérémy Stinat). «Quand un président dit ça, ce sont derrière des messages haineux et des menaces de mort qui sont diffusés par des dizaines de personnes sur les réseaux sociaux envers l’arbitre du match (Jérémy Stinat) et l’ensemble des collègues arbitres. On met en danger les collègues arbitres et plus globalement tous les arbitres français, y compris de districts. On les jette en pâture. C’est aussi attaquer le football et ses valeurs. Remettre en cause leur probité, c’est grave».

Le Conseil national d’éthique saisi

Quelques jours avant la rencontre face à l’AJA, l’OM s’était d’ailleurs inquiété de la nomination de Jérémy Stinat pour ce match, puisqu’il était le quatrième arbitre du match de Coupe de France contre Lille qui avait valu au directeur du football marseillais Medhi Benatia d’être suspendu trois mois. Mais là-encore, Olivier Lamarre ne semble pas d’accord. «Était-ce une erreur d’avoir nommé Jérémy Stinat sur ce match ? La décision a pu surprendre, mais il est lui-même en capacité d’arbitrer ces matchs. J’ai l’impression, semaine après semaine, que le système est un peu monté en mayonnaise (par l’OM), comme s’ils n’attendaient que cela pour parler de corruption. C’est mettre en difficulté l’arbitrage, ce n’est pas acceptable».

Et d’ajouter : «les arbitres français sont très en colère, je l’ai dit ce matin à Pablo Longoria. Ce n’est pas comme ça qu’on doit se comporter. Je lui ai envoyé un message. Je vois qu’en Espagne des gros clubs attaquent aussi l’arbitrage. Ce n’est pas le bon exemple à suivre». Plus que jamais remonté, Olivier Lamarre a finalement conclu son propos en assurant que le syndicat des arbitres avait choisi de se tourner vers le Conseil national d’éthique présidé par Frédéric Thiriez. «Est-ce qu’on demande une sanction contre le président de l’OM ? Nous avons décidé de saisir le CNE suite à ses propos extrêmement graves. On ne peut pas attaquer comme ça le football français sans que des instances soient saisies pour juger de ce qui sera bon de faire. Nous avons saisi le CNE pour qu’il puisse étudier ce qui a été dit et qu’il puisse transmettre à la Commission de discipline. Je ne doute pas qu’elle fera bien son travail». À suivre…