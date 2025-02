OM : les coulisses de la soirée explosive de Pablo Longoria

Il y aura forcément un avant et un après cet Auxerre-OM de samedi soir. [Lourdement battu à l’Abbé-Deschamps (0-3)](), l’Olympique de Marseille a perdu des points dans la course et est entré dans une colère noire contre l’arbitrage après la rencontre. Par la voix de Fabrizio Ravanelli, des joueurs et surtout de Pablo Longoria, auteur d’une sortie qui va faire parler toute la semaine, au moins, l’OM a dénoncé deux décisions de l’arbitre Jérémy Stinat : un penalty non sifflé sur Quentin Merlin, en première période, puis une expulsion sévère de Derek Cornelius.

«Il y a penalty sur Merlin. J’ai quatre arbitres européens qui m’ont envoyé un message en me disant 'c’est penalty’. Quatre arbitres européens me disent qu’il y a penalty. Et le plus scandaleux, c’est le rouge à Cornelius. C’est de la corruption ! Je n’ai jamais vu ça. Vous pouvez écrire : Pablo Longoria dit que c’est de la corruption. Tout est organisé depuis le troisième jaune donné à Balerdi. C’est prévu, c’est orienté. C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite», a-t-il lâché dans les couloirs du stade auxerrois, devant une dizaine de journalistes.

Pablo Longoria risque une suspension

Une sortie sulfureuse, avant que le président marseillais ne patiente longtemps devant le bureau de l’arbitre Jérémy Stinat pour demander des explications et plus de cohérence dans les décisions arbitrales : «je l’attends devant vous», a-t-il lâché, dans une scène relayée par La Provence. Hors caméra, Pablo Longoria, soutenu par son vestiaire et sa direction, aurait même lâché des phrases extrêmement fortes, alors que, selon RMC Sport, plusieurs journalistes et le service communication de l’OM ont tenté de calmer Pablo Longoria, lui rappelant qu’il avait déjà été suspendu cette saison.

Plusieurs images ont fait surface sur les réseaux sociaux montrant le président phocéen s’agacer grandement et quitter les tribunes en pleine rencontre. Une sortie qui peut valoir très cher pour le président marseillais, étant donné la gravité des propos, mais également pour son club. Pour rappel, l’OM avait déjà pesté contre la nomination de Jérémy Stinat pour arbitrer cette rencontre, lui reprochant d’être à l’origine de la sanction contre Medhi Benatia, suspendu trois mois.