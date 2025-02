L’OM crie au scandale et à la corruption après la défaite à Auxerre

6-1. C’est le score cumulé des deux rencontres entre Auxerre et l’OM cette saison, mais il ne tourne pas à l’avantage des Marseillais. Après la rencontre aller remportée au Vélodrome (3-1), les Icaunais ont remis ça dans leur antre ce samedi soir (3-0). Une victoire sur fond de polémique arbitrale, marquée par l’expulsion de sévère de Derek Cornelius en seconde période et un penalty non sifflé sur Merlin plus tôt dans la partie. Petit élément de contexte : cette rencontre était déjà source de polémique avant même son coup d’envoi, puisque c’est Jérémy Stinat, à l’origine de l’expulsion de Medhi Benatia lors du 16e de finale de Coupe de France face à Lille, qui avait été désigné pour arbitrer cette confrontation.

La suite après cette publicité

Après le match, Pablo Longoria était déchaîné contre la performance de l’arbitre de 46 ans, comme le montraient les images de DAZN : «20 ans de carrière et je n’ai jamais vu ce type de choses», avait-il pesté dans les coursives du stade, quelques minutes après avoir déjà quitté sa tribune présidentielle pendant la rencontre. Selon Maritima et plusieurs journalistes présents sur place, Longoria aurait même parlé de «vraie corruption». Au micro de DAZN, Roberto De Zerbi n’est pas allé jusque-là, mais n’a pas pour autant épargné Jérémy Stinat, qu’il n’estimait "pas prêt" : «on a mal joué, ils ont mieux joué que nous, mais le penalty sur Merlin est clair pour moi, le rouge de Cornelius est un scandale. Je crois qu’il (l’arbitre) n’était pas prêt pour le match d’aujourd’hui. Il n’était pas serein. On a mal joué, Auxerre a mieux joué, ils méritent de gagner, certes, mais le penalty de Merlin a mis le match dans une situation différente», déplorait l’Italien au détour d’une analyse vidéo.

L’OM se sent encore floué sur toute la ligne

Même le conseiller sportif et institutionnel marseillais, Fabrizio Ravanelli, poussait un sérieux coup de gueule après avoir déjà mis une pierre dans le jardin de John Textor, plus tôt dans la soirée : «Tout le monde l’a vu, la France l’a vu. Ce soir, monsieur Stinat a fait n’importe quoi ! C’est un arbitrage scandaleux ! Il a donné carton rouge à Cornelius avec un deuxième carton jaune, c’était inacceptable ! Il a pris le ballon, tout le monde l’a vu. On était déjà dans une situation difficile avec l’absence notre capitaine (Balerdi) pour deux cartons contre Angers et Rennes qui n’existent pas. On n’accepte pas cette situation, on veut un arbitrage équitable. Je ne sais pas s’il y a quelque chose contre l’OM mais il y a beaucoup de sujets qui sont contre l’OM. J’ai dit à l’arbitre que c’était un arbitrage scandaleux. C’était honteux.»

La suite après cette publicité

Geronimo Rulli, également passé au micro du diffuseur, ajoutait : «ce sont des décisions très compliquées à comprendre. (Cornelius) a touché le ballon, c’est impossible d’arrêter la course. Si tu regardes bien le moment, il a touché le ballon. Je ne pense pas que l’arbitre connaisse le foot… c’est impossible. On doit penser au match contre Nantes maintenant. C’est difficile pour nous ce soir. On espère qu’on fera un très bon match à la maison.» De passage en zone mixte, Pablo Longoria en remettait finalement une couche : «il n’y a pas de justification, il faut être juste sur tout. Il y a penalty sur Merlin. J’ai 4 arbitres européens qui m’ont envoyé un message en me disant 'c’est penalty’. Et le rouge de Cornelius au moment où tu réagis… Quatre arbitres européens me disent qu’il y a penalty! C’est un championnat de m.rde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite.» Des propos certainement tenus sous l’effet de la colère, mais qui disent beaucoup de choses de la relation entre Marseille et l’arbitrage français aujourd’hui.