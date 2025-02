Ligue 1 : comme à l’aller, Auxerre humilie l’OM

L’OM voulait laver son honneur face à Auxerre ce soir, mais il faudra désormais attendre la saison prochaine. Trois mois après avoir fini éparpillés sur leur propre pelouse par Auxerre (1-3), les hommes de Roberto De Zerbi ont une nouvelle fois subi la loi de ces redoutables et surprenants Icaunais (3-0). En première période, les Marseillais ont logiquement eu le ballon, comme souvent ces dernières semaines, mais il serait un poil exagéré d’affirmer qu’ils ont dominé leur sujet. Ils ont surtout occupé la moitié de terrain adverse, mais sans se créer de véritables occasions de but, à l’exception de cette frappe croisée et détournée sur le poteau par Merlin (17e). C’est plutôt Auxerre qui mérite du crédit ce soir, pour avoir su respecter son plan de jeu à la lettre, à savoir cadenasser les côtés, incarnés par Gouiri et Greenwood qui n’auront d’ailleurs pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps, et piquer en contre. C’est dans cette configuration que Perrin avait ainsi ouvert le score après avoir été lancé par Hamed Junior Traorè. Le joueur passé par l’OL fixait Merlin, repiquait dans l’axe et déclenchait une sublime frappe du pied gauche dans la lucarne de Rulli (34e, 1-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 46 23 +21 14 4 5 50 29 10 Auxerre 28 23 -3 7 7 9 34 37

Hamed Junior Traorè, encore lui, pensait même délivrer une seconde passe décisive, cette fois à destination de Bair (45+2e). Mais l’Ivoirien était finalement rattrapé par un hors-jeu, alors que l’OM avait cru bénéficier d’un penalty sur Merlin sur l’action précédente. Après le repos, les Marseillais montaient le curseur en termes de rythme. Gouiri avait d’abord une occasion de marquer, mais sa frappe flirtait avec le montant de Leon (49e). Une minute plus tard, il croyait enfin égaliser, mais voyait encore le but se refuser à lui pour un hors-jeu de Luis Henrique sur le premier décalage de Greenwood (50e). Leon sortait le grand jeu (56e), comme Rulli devant Traorè (66e), mais l’Argentin devait finalement s’en remettre à la faute sur Sinayoko après avoir été abandonné par sa défense, encore. Il s’inclinait devant Jubal sur penalty (77e, 2-0), alors que Cornelius était expulsé quelques minutes plus tôt de façon assez litigieuse. En fin de match, Jubal s’offrait même un doublé sur corner pour enfoncer les Marseillais dans ce mauvais rêve (90+1e, 3-0). Un mauvais rêve qu’avait préféré quitter Longoria avant même la fin du match. Au micro de DAZN, le patron marseillais avait parlé de «scandale», avant de quitter la tribune présidentielle. Un «scandale» qui fait les affaires d’Auxerre, 10e de Ligue 1 ce soir. Moins de l’OM, deuxième mais toujours distancé de 10 points par le leader parisien, qui se déplace à Lyon demain.