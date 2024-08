Ça chauffe pour Kingsley Coman en Arabie saoudite

Pas dans les plans de Vincent Kompany au Bayern Munich et relégué derrière Serge Gnabry, Michael Olise et Leroy Sané, Kingsley Coman est sur le départ. L’ailier de 28 ans dont le nom était notamment revenu du côté du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone pourrait prendre le chemin d’une destination exotique.

En effet, Sky Germany annonce qu’un accord a été trouvé entre Al-Hilal et le Bayern Munich pour la vente du Français. Le principal intéressé n’a toutefois pas pris sa décision définitive et attendrait plutôt une approche émanent de la Premier League ou d’autres formations européennes. Si Liverpool était intéressé, les Reds auraient tranché en faveur de Federico Chiesa.