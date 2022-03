EL : Anthony Lopes craint Porto

L'Olympique Lyonnais doit vite relever la tête. Après sa défaite dimanche face à Rennes (4-2), le club présidé par Jean-Michel Aulas joue gros ce jeudi en Ligue Europa face au FC Porto (victoire 1 à 0 à l'aller). Pour se qualifier en quart de finale, les Gones compteront sur un Anthony Lopes des grands soirs.

«On n'a pas le droit à l’erreur de partout. Quand on est à l’OL, on n'a pas le droit à l’erreur. On est un club avec beaucoup d’ambitions. En Europe, on arrive à faire les matches qu’il faut pour aller le plus loin possible. Il faudra faire un match sérieux (...) Il ne faut pas sous-estimer l’adversaire. Porto est un très grand club avec de très grands joueurs. La mentalité je la connais bien, très bien même. Ils vont mettre la pression d’entrée de match». Lopes et les Lyonnais savent à quoi s'attendre lors de ce choc à suivre sur notre site en live commenté.