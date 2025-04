PSG - Le Havre : les compositions officielles

Ce samedi, la 30e journée de la Ligue 1 se poursuit avec un duel entre le Paris Saint-Germain et Le Havre. A domicile, les Franciliens s’organisent en 4-3-3 avec Safonov qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, probablement comme latéral gauche avec Lucas Beraldo et Lucas Hernandez dans l’axe, pour laisser le côté droit à Zaïre-Emery. Doué et Lee accompagneront Senny Mayulu au milieu. Seul en pointe, Gonçalo Ramos peut compter sur le jeune Mbaye et Bradley Barcola sur les ailes.

De leur côté, les Normands s’articulent dans un 4-3-3 avec Mathieu Gorgelin dans les cages derrière Loïc Nego, Youté, Lloris et Ballo-Touré. Le milieu de terrain est assuré par Abdoulaye Touré, Junior Mwanga et Mahamadou Diawara. Devant, Casimir accompagne Soumaré et Hassan en pointe.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Safonov - Zaïre-Emery, Hernandez, Beraldo, Hakimi - Doué, Mayulu, Lee - Mbaye, Ramos, Barcola

Le Havre : Gorgelin - Nego, Youté, Lloris, Ballo-Touré - Diawara, Touré, Mwanga - Casimir - Soumaré, Hassan

