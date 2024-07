PSG : Matvey Safonov et son avocat s’offrent une étonnante sortie médiatique

C’est un transfert qui a surpris tout le monde. Le PSG a enrôlé le portier russe Matvey Safonov, déboursant tout de même 20 millions d’euros pour celui qui était jusqu’à peu le portier titulaire de Krasnodar. Du côté de Paris, c’est une place de doublure de Gigio Donnarumma qui l’attend. Un transfert qui a d’ailleurs été entouré d’une certaine nébuleuse au sujet de ses problèmes juridiques et administratifs avec son ex-compagne, qui auraient retardé son arrivée. D’autres ont présenté le gardien comme une sorte d’arme pour le soft power russe, en ces temps très compliqués sur le plan géopolitique.

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, le joueur et un de ses avocats ont pris la parole dans un entretien accordé au journaliste russe Nobel Arustamyan, relayé et traduit par Culture PSG. Ils ont notamment démenti certaines rumeurs, comme la participation de l’agent de Khvicha Kvaratskhelia dans l’opération. « Je ne travaille pas avec des agents. Pour moi, cela n’a rien d’unique. Je n’ai jamais travaillé avec des agents. […] Je n’ai pas travaillé seul sur ce transfert, bien sûr. Cela aurait été très bizarre si j’avais géré toute la paperasse seul. J’ai embauché plusieurs avocats pour m’aider. Les clubs ont convenu qu’il n’y aurait pas d’agent impliqué dans le transfert et qu’ils n’auraient donc pas de commission d’agent à payer. Je pense que c’était une bonne nouvelle pour le PSG car ils ont pu économiser un peu d’argent », a expliqué le gardien.

À lire

Le PSG s’offre un joueur de District

Safonov répond aux sceptiques

« L’an dernier, Daler Kuzyaev a rejoint Le Havre et j’étais son avocat. Je pense qu’on a passé plus de temps sur ce transfert que pour celui de Safonov. J’ai reçu l’offre du PSG le mardi. Le mercredi, nous avons fait une contre-offre et le dimanche le transfert était bouclé. Nous avons acheté les billets et nous nous sommes envolés pour Paris. Le PSG est un club très bien organisé. J’ai parlé à Luis Campos, leur directeur sportif. Nous avons négocié et trouvé un accord, puis il m’a mis en relation avec son adjoint. Pour réserver nos billets, nous avons parlé au département famille du PSG. Ils nous ont aidé à tout réserver. Tout s’est passé de manière très fluide, chaque département du club a fait son travail. Je n’ai jamais vu une organisation aussi bien huilée. Nous avons un bureau en Suisse et notre partenaire a fait plusieurs transferts avec le PSG. Il travaille avec Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani notamment. Nous avons beaucoup parlé avec lui de notre négociation avec le PSG et certaines conditions que nous voulions changer. Si nous les avions considérés comme un simple club pétrolier, nous aurions échoué », a pour sa part ajouté l’avocat.

La suite après cette publicité

Safonov a aussi tenu à répondre aux fans parisiens, et au grand public en général, qui n’avaient pas forcément compris son arrivée à Paris : « je pense qu’ils (le PSG, NDLR) suivent le championnat russe. Nous avons fait une très grande saison avec Krasnodar, nous étions premiers à la trêve. Donc cela a dû compter pour eux j’imagine. Des bons résultats collectifs, c’est ce qu’il me manquait dans ma carrière jusque-là. J’ai été plus régulier cette saison et ils ont décidé que c’était le moment de faire une offre. Ils n’ont pas pris cette décision après m’avoir vu seulement jouer une fois ». Le message est passé.