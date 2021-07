JO : le Mexique balaye la Corée du Sud et prend le quart

Le Club America peut être fier. Face à la Corée du Sud, ses joueurs ont permis au Mexique de décrocher le dernier ticket pour les demi-finales du tournoi olympique (6-3). Au stade de Yokohama, les Mexicains, deuxièmes du groupe de la France (qu'ils avaient battue 4-1), n'ont fait qu'une bouchée d'une Corée du Sud devenue la seule équipe première de groupe éliminée dès les quarts.

L'attaquant du Club America Henry Martin, 28 ans, s'est offert un doublé (12e, 54e) et son troisième but de la compétition, imité par le milieu Sebastian Cordova (39e, 63e), son coéquipier en club. Luis Romo, le défenseur de Cruz Azul (30e) et Eduardo Aguirre, de Santos Laguna (88e), qui a profité d'un excellent travail de Diego Lainez, ont participé au festival. Dong-Gyeong Lee a par deux fois réduit l'écart (20e, 51e) et le Girondin Ui-Jo Hwang (90e+1) a inscrit son quatrième but en deux matches, mais cela n'a pas suffi. Le Mexique affrontera le Brésil pour une place en finale, mardi (10h). Un duel entre les deux derniers champions olympiques.