AC Milan : Paulo Fonseca ne se sent pas menacé

Éprouvant des difficultés à lancer cet exercice 2024-2025, que ce soit sur la scène nationale ou continentale, c’est une équipe de l’AC Milan en proie aux doutes qui disputera son premier gros choc de la saison en Serie A face à son éternel rival, l’Inter Milan. Un Derby de la Madonnina qui pourrait sonner le glas pour Paulo Fonseca en Lombardie, lui qui est sur un siège éjectable en raison des mauvais résultats de son effectif (1 victoire pour 2 nuls et 1 défaite en championnat). Si les observateurs de l’autre côté des Alpes estiment que le technicien portugais jouera très gros dimanche, ce dernier assure se sentir toujours soutenu par le club et ses dirigeants.

«Je ne pense pas à mon cas personnel, le plus important, c’est l’équipe, c’est ce derby. Je me concentre comme je l’ai toujours fait sur ce que je contrôle, pour faire en sorte que l’équipe soit prête pour dimanche… J’ai toujours senti et je sens toujours le soutien du club et de ses dirigeants, rien n’a changé. J’ai confiance, les joueurs ont très bien travaillé à l’entraînement ces trois derniers jours, je sens un groupe uni, frustré mais uni», a affirmé l’ancien coach de Lille en conférence de presse.