OM - FC Nantes : les regrets de Dennis Appiah

L'Olympique de Marseille s'est fait peur et a souffert, mais les hommes d'Igor Tudor s'en sont sortis. Pour la deuxième rencontre de la saison au Vélodrome ce samedi, dans le cadre de la 3ème journée de Ligue 1, le club de la cité phocéenne s'est de nouveau imposé face au FC Nantes (2-1). Une rencontre qui a de quoi remplir les Canaris de regrets, eux qui ont terminé la partie en supériorité numérique après l'expulsion de Valentin Rongier, à en croire les propos de Dennis Appiah au micro de Canal +.

« On est bien revenu, on a eu beaucoup d'occasion au début de la deuxième mi-temps. Malheureusement, on ne marque pas en premier. [...] Sur une action un peu bizarre, Luis Suarez marque (le but de la victoire, NDLR). À 0-0, ils ont douté, ils n'avaient pas beaucoup d'espaces. On a manqué de réussite, de finition. Nous on finit mal. C'est dommage, car on a donné beaucoup d'énergie, et on repart avec rien. On les a fait douter, ils ont laissé beaucoup d'espace en deuxième mi-temps. »