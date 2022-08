Ligue 1 : à 10 contre 11, l'OM arrache les trois points face au FC Nantes

Deuxième réception de la saison à l'Orange Vélodrome : l'Olympique de Marseille, vice-champion de France en titre, accueillait ce samedi soir le FC Nantes, vainqueur de la dernière édition de la Coupe de France, dans le cadre de la troisième journée du championnat. Les Olympiens, vainqueurs à domicile face à Reims et tenus en échec à Brest, voulaient confirmer leur belle série à la maison (3 victoires sur leurs 4 derniers matches au Vél'). De leur côté, les Canaris connaissaient un début d'exercice plus compliqué (2 nuls) et espéraient se relancer avec un succès de prestige aux Bouches-du-Rhône. Concernant les choix tactiques, Igor Tudor alignait en pointe Alexis Sanchez, pour sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs, devant Guendouzi et Gerson. Chez les visiteurs, Antoine Kombouaré ne faisait qu'un changement dans son 3-5-2 par rapport à son dernier onze contre Lille, préférant Guessand à Mohamed. Dès le début de la rencontre, les deux formations n'avaient pas besoin de round d'observation, surtout pas les Marseillais, très offensifs. Il fallait un excellent Lafont pour neutraliser les tirs de Clauss et Veretout (5e). Profitant des remises parfaites de Sanchez devant la surface, l'OM se projetait rapidement dans le dernier tiers adverse. Nantes se créait néanmoins quelques opportunités, notamment par le biais de Girotto, dont la tête passait au-dessus des buts de Pau Lopez, de retour dans ses buts (15e), après l'occasion similaire de Gerson de l'autre côté (14e). Si le match redescendait en rythme au fil du temps, le Vélodrome retrouvait ce tempo effréné avant la pause mais les locaux manquaient parfois de justesse, à l'image de Guendouzi, parfois maladroit dans la zone de vérité (40e, 44e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires de l'antre du boulevard Michelet, Marseille imposait autant d'intensité dans la moitié de terrain adverse que lors du premier acte. Cependant, les Canaris n'étaient pas loin de profiter de la position haute du bloc olympien pour surprendre l'arrière-garde blanche. Moses Simon, très vif sur son couloir gauche, et Guessand, utile dos au jeu, faisaient du mal à la charnière centrale, mais l'attaquant nigérian perdait ses deux duels face à Lopez (52e, 61e). Les Olympiens trouvaient finalement la faille grâce à Chancel Mbemba, qui profitait d'une mauvaise intervention défensive pour tromper Lafont en renard des surfaces (1-0, 71e). Si une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ce n'est pas forcément une bénédiction qui l'accompagne : quelques instants après l'ouverture du score, Gigot, déjà averti, ceinturait l'entrant Mohamed, synonyme de deuxième jaune et penalty. Blas transformait en puissance le tir à 11 mètres (78e). Il fallait croire que l'autre bonne nouvelle olympienne arrivait dans les 10 dernières minutes : sur une tête dévissée par Luis Suarez, Nicolas Pallois déviait le ballon dans ses propres buts, prenant son portier à contre-pied (2-1, 82e). Le scénario parfait pour les hommes de Tudor malgré l'infériorité numérique. Le Croate décidait même de sortir Ünder, pourtant entré à 65e minute, pour renforcer la défense avec Caleta-Car. Le Turc s'était même directement dirigé vers le vestiaire, après avoir montré sa frustration à sa sortie. Malgré quelques dernières accélérations nantaises, Marseille glane son deuxième succès à domicile (2-0). Cette victoire obtenue à 10 contre 11 permet à l'OM de garder leur belle dynamique à la maison et de prendre provisoirement le trône de leader avant de se déplacer à Nice la semaine prochaine. Nantes devra obligatoirement se relancer face au promu Toulouse à domicile lors de la prochaine journée.