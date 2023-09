OM : les premiers mots de Gennaro Gattuso

La suite après cette publicité

Après le départ de Marcelino et l’intérim de Jacques "Pancho" Abardonado, l’Olympique de Marseille connaît l’identité du troisième entraîneur de sa saison 2023-2024. En effet, le club phocéen a annoncé l’arrivée du coach italien Gennaro Gattuso, déjà pressenti pour succéder à Laurent Blanc à l’Olympique Lyonnais. Avec l’Italien à sa tête, l’équipe première risque de connaître un changement de cap, à la manière d’un Igor Tudor.

Dans le communiqué dévoilant sa signature à la tête de l’équipe première, le technicien passé par l’AC Milan, Valence ou encore Naples a réagi à son arrivée du côté de la Canebière : «je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent. J’ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent.»