Des bancs de l’infirmerie à un sacre en Ligue des Champions… le retour tonitruant de Thibaut Courtois

Toute l’Europe s’incline devant le Real Madrid. Après avoir terrassé ses adversaires un à un, il ne restait qu’un ultime obstacle au club de la capitale espagnole pour inscrire un peu plus son nom dans l’histoire de la Ligue des Champions : le Borussia Dortmund. Si la tâche s’est avérée plus compliquée que prévue dans la mesure où le club allemand a joué crânement sa chance de bout en bout, la Maison Blanche a finalement fait respecter la hiérarchie en s’imposant sur le score de deux buts à zéro grâce à des réalisations de Dani Carvajal et Vinicius Jr. Dès lors, l’équipe dirigée d’une main de fer par Carlo Ancelotti a remporté la 15e Coupe aux grandes oreilles de son existence, la deuxième pour Thibaut Courtois qui a livré une prestation XXL dans les buts madrilènes.

Thibaut Courtois revient de très loin !

Grand artisan du sacre des Merengues en 2022 au Stade de France où il avait écœuré à lui seul toute l’armada offensive de Liverpool, le portier belge a remis le couvert à Wembley. Lorsque son équipe a montré de grosses difficultés à imposer son jeu contre une formation du BvB dominatrice et qui a multiplié les occasions en première période, l’ancien gardien de Chelsea et de l’Atlético de Madrid s’est dressé sur la route des Borussen, à l’image de sa sortie impériale devant Karim Adeyemi (21e) avant qu’il ne frustre Marcel Sabitzer à quelques encablures du repos. Auteur de 3 arrêts décisifs hier soir en comptant celui face à Niklas Füllkrug à l’heure de jeu (63e), le joueur de 32 ans a brillé de mille feux et a une nouvelle fois prouvé qu’il était encore une référence à son poste, et ce, alors qu’il a connu l’enfer sur cet exercice.

L’émotion était telle que le principal intéressé n’a pu retenir ses larmes au coup de sifflet final. «Je suis très heureux, j’ai même pleuré un peu, après une saison dure comme ça. Pouvoir jouer le match, faire un clean sheet, c’est fantastique. Ne jamais perdre en finale ? C’est le trop bon côté de l’histoire. Ce sont les supporters, le club, tout le monde. Je ne peux pas expliquer. En première mi-temps, on a vu que ça allait être un match difficile, on le savait. Je ne voyais pas comment on allait gagner, mais je savais que sur les phases arrêtées on pouvait leur faire mal. On a mis le premier but, le gardien Kobel a fait des grands arrêts, on a mis le deuxième et ça nous soulage», a décortiqué le Diable Rouge au micro de Canal +. Il faut dire que Thibaut Courtois est passé par toutes les émotions cette saison. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche durant la préparation estivale du Real Madrid, le gardien belge avait été contraint de tirer un trait sur la première moitié de l’exercice et abandonner son poste au profit d’Andriy Lunin.

Un atout en moins pour la Belgique à l’Euro…

Si le portier ukrainien a assuré l’intérim avec brio en son absence, le natif de Brée a redoublé d’effort pour retrouver sa forme physique et regagner ses galons de titulaire. Mais une fois n’est pas coutume, le sort s’est acharné sur l’ancien dernier rempart des Blues, blessé au ménisque en mars et donc obligé de rallier les bancs de l’infirmerie. Ce n’est que début de mai que Thibaut Courtois a effectué son retour à la compétition. Et de quelle manière ! Sur ses quatre apparitions en championnat, le principal intéressé a constamment garder sa cage inviolée. Contraint de faire un choix entre lui et l’Ukrainien pour la finale, Carlo Ancelotti a finalement confié les clefs du camion au Diable Rouge, sans doute séduit par le niveau impressionnant affiché par son joueur lors de la séance d’entraînement de la veille. Signe de la confiance qui règne dans le vestiaire madrilène, Thibaut Courtois a rendu la pareille à son coach en sortant une prestation de haute volée.

Ainsi, Thibaut Courtois boucle une saison quasi blanche en toute beauté, lui qui ne disputera pas l’Euro 2024 avec la Belgique en raison notamment des relations glaciales qu’il entretient avec son sélectionneur, Domenico Tedesco. Avant la finale, son père s’était d’ailleurs confié sur le retour en forme de son fils et sur son avenir en sélection. «Beaucoup de choses sont dites par les consultants et les journalistes. Il revient tout juste de blessure. Il est important que Thibaut se repose avant la saison prochaine, et nous verrons ensuite ce qui se passera à l’avenir. J’espère que les tensions peuvent encore être aplanies… Le sélectionneur, l’entraîneur des gardiens et le directeur technique des Diables sont venus à Madrid pour parler et Thibaut a exprimé son opinion. Il a travaillé dur pendant toute une année pour être ici, et il en est récompensé. Il arrive au bon moment. Il est prêt. Thibaut est revenu plus fort de sa blessure, à la fois en termes physique et de confiance», a détaillé Thierry Courtois sur les antennes de HLN. Domenico Tedesco doit-il nourrir des regrets ?