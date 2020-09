James Rodriguez a bien coûté 0 € à Everton !

Formé au Club Atlético Banfield en Argentine, James Rodriguez a depuis eu le temps de parcourir l’Europe au sein de formations prestigieuses comme le FC Porto, Monaco, le Bayern Munich, ou encore le Real Madrid. Mais depuis peu, le natif de Cùcuta a décidé de s’offrir un nouveau challenge nouveau à Everton où il va découvrir les joies de la Premier League. Mais rappelons tout de même que l’international colombien de 29 ans a été servi sur un plateau par les dirigeants Merengues. En effet, le joueur est arrivé sans coûter le moindre centime aux Toffees. Et cela a semblerait-il des conséquences sur un club en particulier, son club formateur. En effet, le CA Banfield a informé par le biais de son trésorier Ignacio Uzquiza, dans un communiqué ce vendredi, que le club argentin ne touchera aucun pourcentage sur ce transfert et ce à cause de la gratuité de l’affaire.

«Malheureusement, à cause du passage de James Rodríguez du Real Madrid à Everton à Banfield, aucun argent n'est dû. La transaction a été effectuée sans frais, comme s'il s'agissait d'un joueur gratuit. Les consultations pertinentes ont déjà été faites aux deux clubs concernés et aux organisations correspondantes. Dans tous les cas, ils nous ont confirmé que le club ne recevrait pas d'argent comme mécanisme de solidarité,» a déclaré le trésorier de l'institution.