Mercato : le PSG s’attaque à une pépite uruguayenne

En Argentine, les jeunes pousses de l’Uruguay se sont imposées en finale de la Coupe du Monde U20 contre l’Italie ce dimanche (1-0) dans une fin de rencontre complètement folle et irrespirable. Même si la plupart des trophées individuels ont été remportés par des Italiens (soulier d’or, meilleur joueur et meilleur gardien), les joueurs de la Celeste ont quant même fait forte impression et notamment Fabricio Díaz qui a permis à sa sélection de remporter son premier titre dans sa longue et belle histoire après les finales perdues en 1997 et en 2013, respectivement contre l’Albiceleste et les Bleus.

Le milieu de terrain uruguayen a notamment été un des acteurs de la très bonne prestation de la Celeste. Omniprésent dans l’entrejeu, il a aussi réussi à combiner avec ses coéquipiers en attaque pour amener le danger dans la surface adverse comme sur la première occasion de la rencontre. Très remuant, le joueur de 20 ans a également été victime d’un petit attentat de Matteo Prati sur son genou, qui écopait seulement un carton jaune après l’intervention du VAR. Sa performance n’est d’ailleurs pas passée inaperçue puisque plusieurs clubs européens, et pas des moindres, se sont penchés sur son cas pour le recruter cet été.

Le PSG entre dans la danse pour Fabricio Díaz

Le combat devrait donc être particulièrement rude pour s’attacher les services de Fabricio Díaz. En effet, selon Mundo Deportivo, certaines écuries européennes de renommée internationale ont fait de l’Uruguayen une priorité pour ce mercato estival. En plus de l’intérêt du FC Barcelone, le nouveau champion du monde des moins de 20 ans a de nombreuses propositions qui émanent de plusieurs pays. On retrouve l’Inter Milan, la Lazio mais aussi Villarreal et Braga. Enfin, le Paris Saint-Germain aurait également jeté son dévolu sur le jeune milieu de terrain de la Celeste. Mais la concurrence, dont le Barça qui l’a sur son radar depuis un certain temps, s’annonce coriace.

Si la concurrence solide du FC Barcelone et des autres clubs européens ne devraient pas refroidir les velléités des dirigeants du club parisien, le prix de Fabricio Díaz non plus. En effet, le milieu uruguayen ne devrait pas coûter très cher puisque son équipe actuelle, le Liverpool FC Montevideo, réclame seulement 6 millions d’euros pour le laisser partir. Même si, selon les dernières indiscrétions des médias espagnols, il pourrait exiger dorénavant un minimum de 8 millions pour son jeune joueur. Cela ne devrait pas trop compliquer les négociations pour obtenir la perle de Charrúa (surnom des joueurs uruguayens, ndlr). Affaire à suivre donc…