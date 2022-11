CdM : la lettre déconcertante envoyée par Gianni Infantino aux 32 sélections

La suite après cette publicité

Culotté. Osé. Disons déplacé. Par une lettre envoyée aux 32 fédérations participant à la prochaine Coupe du monde, prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, Gianni Infantino s'est fait remarquer. À chacun, désormais, de se faire une idée de l'initiative prise par le président de la FIFA... Et pour cause. Alors que la grande messe du football mondial va prochainement ouvrir ses portes avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur, ce Mondial qatari reste au cœur d'innombrables polémiques. La question écologique, celle des droits de l'homme mais également des travailleurs qui ont œuvré depuis des années dans des conditions déplorables, n'a cessé de faire parler. Qu'importe. Pour Infantino, il est désormais temps de se concentrer sur le football. Repassons alors pour toutes autres considérations...

«S'il vous plaît, concentrons-nous maintenant sur le football. Nous savons que le football ne vit pas dans un vide et nous sommes également conscients qu'il existe de nombreux défis et difficultés de nature politique dans le monde entier. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent. (...) L'une des grandes forces du monde est en effet sa diversité même, et si l'inclusion signifie quelque chose, c'est d'avoir du respect pour cette diversité. Aucun peuple, aucune culture ou nation n'est 'meilleur' qu'un autre, poursuit la lettre. Ce principe est la pierre angulaire même du respect mutuel et de la non-discrimination. Et c'est également l'une des valeurs fondamentales du football. Alors, s'il vous plaît, rappelons-nous tous de cela et laissons le football occuper le devant de la scène», a ainsi lancé le boss de la FIFA pour Sky Sports. S'il vous plaît... Et si ça ne plaisait pas ?