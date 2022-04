Real Madrid : Lucas Ocampos encense Karim Benzema et Luka Modric

Arrivé à Séville en 2019 en provenance de l'Olympique de Marseille, l'ailier argentin Lucas Ocampos s'est imposé comme une valeur sûre de Liga. Disputant donc sa troisième saison en Espagne, l'ancien joueur de l'AS Monaco a eu l'occasion de défier le Real Madrid à quelques reprises, et ce sera à nouveau le cas dimanche à domicile à l'occasion de la 32e journée de championnat. Les Sévillans, 3èmes, ne comptent que trois points d'avance sur l'Atlético de Madrid juste derrière.

Avant de les affronter, l'Argentin est revenu sur les qualités des deux patrons du Real Madrid dans un interview pour AS. «Karim (Benzema) est un footballeur incroyable et il est dans un moment parfait. Tu ne peux pas lui donner un mètre, parce qu'il va marquer un but. Nous devons être très attentifs à lui», explique-t-il à propos du favori pour le prochain Ballon d'Or, avant d'avoir des mots doux pour un joueur ayant déjà remporté cette distinction : «c'est agréable de partager le terrain avec Luka (Modric) et de pouvoir dire dans quelques années que vous avez joué contre lui, un Ballon d'Or. Sa passe avec l'extérieur contre Chelsea est folle. C'est un joueur auquel il faut tirer son chapeau et montrer beaucoup de respect.»