Liverpool : Ibrahima Konaté va passer un scanner

Inquiétude pour Liverpool et Ibrahima Konaté ! Touché au genou et remplacé en début de seconde période lors de la lourde défaite (0-3) des Reds face à Strasbourg, ce dimanche, le défenseur de 23 ans va devoir passer un scanner afin d'en connaître plus sur sa blessure, selon les dernières informations de The Athletic.

Une mauvaise nouvelle qui ne semble, cependant, pas inquiéter outre mesure le technicien du club de la Mersey. «Nous ne savons pas encore exactement pour (Konate), mais cela n’a pas l’air trop inquiétant, alors j’espère que nous l’avons attrapé au bon moment», a ainsi déclaré Jürgen Klopp à l'issue de la rencontre.