MU : accord trouvé avec Donny Van de Beek

L’information commence à prendre de plus en plus d’ampleur. Annoncé sur le départ de l’Ajax depuis quelques jours, Donny Van de Beek annonçait avoir tranché pour son avenir comme le confirmait son entraîneur Erik ten Hag. Et selon Sky Sports, après de nouveaux contacts établis, l’international néerlandais aurait conclu un accord à titre personnel avec Manchester United.

Ce dernier aurait accepté de s’engager avec les Red Devils pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2025. Si pour le moment, aucune offre officielle n’a été communiquée, le feuilleton semble petit à petit toucher à sa fin. Si ce transfert venait à être officialisé, le milieu de terrain de 23 ans découvrirait ainsi le second club et championnat de sa jeune carrière.