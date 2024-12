Mike Maignan encore ciblé par des insultes racistes

L’AC Milan a beau s’être imposé 1-0 hier soir, ce résultat passe au second plan ce samedi matin. Comme le révèle la Gazzetta dello Sport, Mike Maignan a une nouvelle fois été victime de cris racistes pendant qu’il exerçait son travail. Cette fois, ce n’était donc pas face à l’Udinese, mais contre l’Hellas Vérone.

À l’issue de la rencontre, le portier français s’est précipité vers l’arbitre, Monsieur Marinelli, pour lui signifier les propos tenus par une partie des supporters adverses. Le speaker du stade a ensuite pris la parole pour condamner et réclamer que cela cesse. «Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive. On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé», avait déjà déclaré Maignan en janvier, lorsqu’il avait été visé par des cris de singe…