AC Milan : Antonio Cassano détruit le propriétaire américain

Après les récentes déclarations publiées par le propriétaire de Milan Gerry Cardinale, l’ancien attaquant, qui a également joué sous les couleurs des Rossoneri, Antonio Cassano, a durement attaqué le numéro 1 de Red Bird, lors de l’émission Twitch Viva El Futbol diffusée sur Twitch : «Premièrement, Milan n’est pas à vous, il appartient au peuple, ils doivent leur expliquer en Amérique. Milan n’est pas l’US Sammartinese, mais l’une des équipes les plus importantes du monde. Milan va mal, dans une année où ça se passe mal, il doit se battre pour gagner quelque chose. Lui il pense : "Je vais le faire atteindre 5 milliards, 6 milliards, 10 milliards", pour son propre intérêt»

Il a poursuivi son pamphlet : «Deuxièmement, Milan appartient aux fans, rappelons-le. Et ce n’est pas que vous soyez en Amérique à vous occuper de vos propres conneries, à faire ce que vous voulez, les Boston Celtics, à regarder le baseball et d’autres choses. Milan est un truc sérieux, venez mettre votre visage là-dessus et faire travailler des professionnels et non Furlani, qui ne sait pas vers qui se tourner, qui ne connaît pas les légendes de Milan, c’est l’histoire et le statut. Pour la façon dont vous le traitez et pour la façon dont vous vous comportez, prouvent que vous êtes incompétent»