Barça : un record pour Lamine Yamal

Le FC Barcelone se déplace à Porto lors de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Après son large succès contre le Royal Antwerp, le club catalan cherchera à solidifier sa première place au classement.

Et il comptera sur sa nouvelle pépite, Lamine Yamal. Ce dernier va battre un record grâce à sa titularisation. Il devient le plus jeune joueur de l’histoire à démarrer un match de Ligue des Champions, à l’âge exact de 16 ans et 83 jours.