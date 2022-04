OL : les messages forts de Jean-Michel Aulas sur Peter Bosz et le mercato estival

La suite après cette publicité

La mise en scène a de quoi définitivement rassurer Peter Bosz. Ce vendredi, la traditionnelle conférence de presse de l'Olympique Lyonnais avant la réception du FC Girondins de Bordeaux, dimanche (17h05) en Ligue 1, était particulièrement attendue. Notamment car elle intervenait au lendemain de la gifle reçue au Groupama Stadium contre West Ham (0-3), synonyme d'élimination de la Ligue Europa en quart de finale. Et que, dans un contexte tendu après des débordements de supporters à Lyon, l'avenir de l'entraîneur néerlandais avait de quoi être remis en question.

Le club rhodanien n'est en effet pas du tout assuré de se qualifier pour une coupe d'Europe la saison prochaine en raison de sa décevante 10ème place en championnat, résultat (certes provisoire) d'une saison 2021-2022 plus qu'irrégulière. Face à cette situation peu convenable, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont décidé de s'inviter aux côtés de Peter Bosz pour faire face aux médias. Si le président emblématique de l'OL et le directeur général du football ont prôné l'unité, ils ont aussi tenu des mots forts à l'égard de l'ancien coach de l'Ajax.

Aulas conforte Bosz

«La réponse que l'on vous donne dans l'unité qui est ici, c'est qu'on a trouvé un staff qui correspond à ce dont on a besoin à l'Olympique Lyonnais. Avec l'expérience, une culture étrangère qui était réclamée par beaucoup de journalistes, de supporters. Je pense qu'aujourd'hui, après une première année où on a tâtonné (le recrutement n'a peut-être pas été directement en relation avec ce que souhaitait Peter), on a l'intention d'être unis, de réfléchir, à comment améliorer le groupe», a dans un premier temps lâché JMA.

Le principal concerné, qui avait déclaré après la défaite contre les Hammers jeudi ne pas sentir son avenir menacé, a lui été un peu plus sur la retenue, reconnaissant que sa première année entre Saône et Rhône avait été très éprouvante pour lui, mais insistant aussi sur le fait qu'il comptait bien relever le défi qui attend son équipe d'ici la fin de l'exercice en cours. «C'est un grand challenge pour moi. Peu de monde pense qu'on va y arriver. C'est un gros défi. [...] Je vais pousser les joueurs, ils ne sont pas tous seuls là-dedans. Il reste 5 semaines et 7 matches, ce n'est pas long. Je crois vraiment que c'est possible. C'est un défi mais on va y arriver», a-t-il notamment expliqué.

L'OL promet un gros mercato estival

Si le patron des Gones a reconnu qu'il y aurait «sûrement des changements importants à apporter», il s'est surtout voulu très optimiste et rassurant, avec une phrase qui a son importance en vue du prochain mercato estival. «On sait qu'on aura les moyens d'investir pour répondre aux aspirations techniques et économiques que peuvent avoir Peter. On espère bien continuer l'aventure. Déjà, j'ai la conviction qu'on peut atteindre nos objectifs», a ainsi conclu Aulas. «Je suis presque tous les jours avec Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot. On parle beaucoup de notre effectif et on parle de l'année prochaine. On ne regarde pas seulement les qualités du joueur sur le terrain mais aussi en dehors. On regarde aussi le leadership. Ce n'est pas évident», a lui détaillé Peter Bosz.

Enfin, Vincent Ponsot s'est exprimée de manière ferme et claire, avec un message fort passé à l'ensemble du club lyonnais. «Le bilan, on le fera à la fin de la saison. Il n'y a pas de léthargie, si les objectifs ne sont pas remplis, on prendra les décisions nécessaires. On tirera les leçons de cette saison à la fin des sept prochaines journées. Tout le monde doit se remettre en question, on devra faire la bonne analyse. On a une meilleure connaissance des attentes de Peter. Pour nous, Maxence est un exemple de ce que l'on souhaite avoir dans l'équipe de demain. Vous faites l'amalgame de tout, on a fait une campagne européenne qualitative. On vit des circonstances particulières avec les blessés.» Les joueurs savent désormais ce qu'il leur reste à faire...

