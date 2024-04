Uruguay : retraite internationale pour Fernando Muslera

C’est une légende du football uruguayen qui met officiellement un terme à sa carrière internationale ce jeudi. A 37 ans, Fernando Muslera a décidé de se retirer de l’équipe nationale après 133 sélections étalées entre 2009 et 2022. Le gardien aura participé à 4 Coupes du Monde (2010, 2014, 2018 et 2022) et remporté la Copa America en 2011.

La suite après cette publicité

Porteur du brassard à de rares reprises, celui qui porte également le maillot de Galatsaray depuis 2011 incarne une génération du football de son pays aux côtés de Diego Forlan, Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Godin ou encore Maxi Pereira. Muslera avait déjà commencé à tourner la page puisque son dernier match remonte à juin 2022. Lors du Mondial au Qatar, il était remplaçant de Sergio Rochet.