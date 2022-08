Nice a fait une offre faramineuse à Edinson Cavani !

Défait à Tel-Aviv en barrage aller de la Ligue Europa (1-0), Nice n'a pas entamé de la meilleure des manières son aventure européenne. En Ligue 1, c'est à peine mieux avec deux points en deux matches. Conscients des carences de son équipe, la direction niçoise et en particulier Ian Moody et Dave Brailsford, respectivement conseiller officiel et Directeur du Sport d'INEOS, ont décidé de passer à la vitesse supérieure en cette fin de mois d'août. Si le premier nommé a déjà fait une offre pour l'attaquant de Blackburn, Ben Brereton Diaz, l'objectif offensif est tout autre.

Si le Gym s'est placé pour récupérer Marcelo, l'ancienne gloire du Real Madrid, et rêve de Nicolas Pepé, le club azuréen a bien envie de frapper très fort sur le marché des transferts. Selon nos informations, Nice rêve toujours et encore d'Edinson Cavani. Un dossier plutôt complexe à boucler, mais pas forcément pour des raisons financières.

Le frère d'Edinson Cavani a discuté avec le Gym

L'international uruguayen, qui connaît parfaitement la Ligue 1 et qui a fait les beaux jours du PSG pendant 7 ans (200 buts en 301 matches toutes compétitions confondues avec Paris), a déjà repoussé une première avance niçoise. Il faut dire que Cavani n'aspire qu'à une seule chose, rejoindre Villarreal depuis son départ libre de Manchester United après deux saisons contrastées (12 buts en 41 matches de Premier League).

Mais l'OGCN, qui dispose de moyens considérables, a des arguments financiers à faire valoir. Selon nos informations, le club azuréen, qui a rencontré à Nice ces dernières heures le frère de l'attaquant de 35 ans, a formulé une offre de contrat supérieure à tout ce qu'a pu recevoir jusqu'à présent l'ancien double meilleur buteur de Ligue 1. Une chose est sûre, Lucien Favre a validé cette piste qui pourrait être un sacré coup pour Nice.