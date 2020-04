Hulk prêt à revenir à Porto

Exilé en Chine depuis 2016, Hulk (33 ans) est lié au Shanghai SIPG jusqu'en décembre prochain. Et après ? L'attaquant brésilien a confié qu'il ne dirait pas non à l'idée de faire son grand retour au FC Porto, club avec lequel il a joué entre 2008 et 2012.

« Quand vous créez autant d’amitiés et que vous recevez autant de soutien, c’est normal d’avoir envie de revenir. Le FC Porto est toujours dans mon coeur et revenir sera toujours un rêve. Je prends beaucoup soin de moi. Je me trouve meilleur qu’avant, j’essaie d’être très professionnel. (…) Aujourd’hui, je travaille avec deux agents portugais qui m’aident beaucoup. Le président de Porto leur a souvent demandé quand est-ce qu’ils feraient tout pour que je revienne, mais ça ne dépend pas que de nous », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Record.