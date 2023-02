Argentine : l’annonce forte de Lionel Messi sur son avenir en sélection

La suite après cette publicité

On dit souvent que l’appétit vient en mangeant, et l’adage fonctionne aussi chez Lionel Messi. Le septuple Ballon d’Or, qui cumule une argenterie sans égal après avoir remporté la Coupe du Monde le 18 décembre dernier, seul trophée qui lui manquait jusqu’ici, ne compte pas s’arrêter sur cette note. Dans une interview accordée au média argentin Olé, le joueur de 34 ans a confié qu’il envisageait de continuer avec l’Argentine, et a évoqué la Coupe du Monde 2026.

«Je ne sais pas (pour la Coupe du Monde 2026 ndlr), j’ai toujours dit qu’en raison de l’âge, il me semblait très difficile d’y arriver. J’aime jouer au football, j’aime ce que je fais et tant que je suis bon, que je me sens en forme et que je continue à en profiter, je le ferai. Mais cela semble faire beaucoup jusqu’à la prochaine Coupe du monde. Cela dépendra de l’évolution de ma carrière. Je vais avoir 36 ans (le 24 juin, ndlr), je verrai où me mène ma carrière, et cela dépend de beaucoup de choses», a confié l’Argentin, alors que la Copa América 2024 aux États-Unis sera la prochaine grosse échéance, où l’Albiceleste tentera de conserver son titre.

