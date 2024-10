Affaire Mbappé : comment réagit Kylian Mbappé à cet emballement médiatique

Alors que l’affaire prend de plus en plus d’ampleur aux quatre coins de l’Europe, Kylian Mbappé a fait appel à Maître Marie-Alix Canu Bernard, avocate au Barreau de Paris et près la Cour pénale internationale, pour le représenter et le défendre dans les différentes presses. Interrogée par TF1 au journal de 20 heures, elle a également répondu aux questions du journal Le Parisien. L’occasion de savoir dans quel état d’esprit se trouve le capitaine des Bleus : «Il est stupéfait d’apprendre ces accusations dont on ne sait même pas si elles le concernent vraiment. À ce stade, on ne sait pas s’il est vraiment la personne visée. Le procureur ne nous l’a pas dit. Une plainte pour viol a été déposée à Stockholm, c’est tout ce qu’on sait. Une plainte n’a jamais fait la vérité des faits. Je peux très bien déposer plainte contre le pape…», a-t-elle ironisé.

Elle a poursuivi dans le journal parisien : «N’importe qui peut déposer plainte contre n’importe qui. Et une plainte ne fait pas forcément une victime. On ne sait pas qui a déposé plainte. Kylian Mbappé ne voit pas de qui il s’agit, il ignore l’identité de la plaignante et ne sait rien des faits dénoncés, il ne comprend pas. Il est stupéfait par l’ampleur médiatique que cette histoire a prise. Ce n’est fondé sur aucun fait auquel on peut rattacher les deux ou trois soirées qu’il a passées Stockholm. Il a passé quelques jours… Ce serait assez indécent et violent de disséquer sa vie privée alors qu’on ne sait même pas si une plainte le vise». Le joueur du Real Madrid n’a pas l’intention de se laisser faire, alors que des plaintes pour diffamation vont être déposées.