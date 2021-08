Le RB Leizpig confirme un possible départ de Marcel Sabitzer

Le RB Leizpig pourrait bel et bien perdre l'un de ses meilleurs joueurs. En marge de la rencontre de Coupe d'Allemagne largement remportée par ses joueurs sur la pelouse de Sandhausen samedi (4-0), Jesse Marsch a été questionné sur le mercato. L'entraîneur du RBL n'y est pas allé par quatre chemins concernant son métronome, Marcel Sabitzer (27 ans) : «c'est totalement possible que Sabi parte. Il n'a plus qu'un an de contrat, nous verrons ce qu'il va se passer avec lui.»

Recruté par le RB Leipzig en 2014 pour 2 M€ alors qu'il évoluait au Rapid Vienne, Marcel Sabitzer défend les couleurs du club allemand depuis 2015 puisqu'il avait été prêté le temps d'une saison au RB Salzbourg, club satellite de Leipzig. En 143 apparitions en Bundesliga, l'international autrichien (54 sélections, 8 buts) a trouvé le chemin des filets à 32 reprises, délivrant au passage 27 passes décisives. Il est notamment suivi par le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund.