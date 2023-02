Le Montpellier HSC blinde Khalil Fayad

Le Montpellier HSC a annoncé ce vendredi après-midi la prolongation de son jeune milieu de terrain Khalil Fayad (18 ans). Si la durée du contrat n’a pas été dévoilée, France Bleu Hérault parle d’un nouveau contrat valable jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du club, l’international U19 (6 sélections) a déjà disputé 13 rencontres sous le maillot orange et bleu, pour 2 passes décisives distribuées en championnat. Après avoir signé son premier contrat professionnel en mars 2022, le natif de Montpellier renouvelle déjà son bail avec l’actuel 14e de Ligue 1 et devrait grimper progressivement les échelons durant les saisons à venir.

« Je suis très reconnaissant envers le club de m’avoir fait prolonger mon contrat. Le MHSC est mon club formateur, le club dans lequel j’ai fait toutes mes classes donc franchir toutes les étapes ici pour y démarrer ma carrière professionnelle est une immense fierté. Je suis vraiment très content. (…) Des échéances importantes arrivent, nous avons un grand objectif qui est de maintenir le club en Ligue 1 et on va tout donner pour y parvenir. J’ai confiance en mes coéquipiers et je vais faire le maximum de mon côté pour être le plus performant possible. J’espère grappiller de plus en plus de temps de jeu. Même si je suis d’un naturel assez impatient, je sais que le club veille à ce que je progresse petit à petit et j’en suis très heureux », a-t-il déclaré dans le communiqué du MHSC.

