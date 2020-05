L'IFAB autorise cinq changements jusqu'à fin 2020

C'est une petite révolution à laquelle se prépare le football. Ce vendredi, l'International Football Association Board, a apporté un amendement temporaire aux lois du jeu. Récemment, la FIFA avait suggéré la possibilité d'effectuer cinq changements pendant un match, histoire de protéger la santé des joueurs et des joueuses. L'IFAB a décidé de valider cette proposition et celle-ci concernera toutes les compétitions appelées à reprendre prochainement et dont la fin est estimée au plus tard au 31 décembre 2020.

Pour éviter de provoquer trop de temps mort, chaque formation disposera au maximum de trois possibilités pour effectuer des changements pendant un match. Ces remplacements pourront être réalisés à la mi-temps. Un amendement qui doit aider les équipes à mieux appréhender un calendrier surchargé et des conditions climatiques différentes.