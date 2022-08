Manchester City dévoile son maillot third signé PUMA pour la saison 2022-2023

Le nouveau maillot third de Manchester City pour la saison 2022/2023

Manchester City et PUMA ont dévoilé le troisième maillot qu'arboreront les hommes de Pep Guardiola pour la saison 2022-2023 sur les pelouses de Premier League et d'Europe.

Après les maillot domicile et extérieur, place au third du côté de l'Etihad Stadium. L'équipementier allemand PUMA a présenté le nouveau troisième maillot des Sky Blues pour la saison à venir, lors de laquelle ils devront défendre leur titre en Premier League et enfin aller chercher leur premier sacre en Ligue des champions tant convoité.

Retour au jaune fluo

Pour leur quatrième année de collaboration, le club et PUMA ont décidé de revenir à une couleur déjà utilisée par les anciens équipementiers, mais également par la marque au félin lors de sa première saison de la formation de Cottonpolis, avec un dégradé de pêche. Cette fois-ci, c'est le noir qui est associé à la couleur voyante de ce maillot, avec un joli clin d'œil au street-art mancunien.

«Avec un design cerclé inspiré de l'abeille ouvrière de Manchester, le maillot comprend également un effet spécial de peinture en spray en l'honneur de l'art de rue associé à la ville. Une nouvelle collection d'avant-match et une gamme de loisirs ont été lancées en même temps que le maillot, et sont disponibles à la vente dès maintenant», peut-on notamment lire dans le communiqué de City.

Comme précisé dans le communiqué, l'art de rue n'est pas le seul hommage rendu par l'équipementier outre-Rhin sur cette tunique : en effet, les trois bandes horizontales, toutes en noir et fondues sur les bords, rappellent également l'abeille, l'emblème de la ville qui symbolise l'esprit travailleur des Mancuniens.

Sur ces trois bandes présentes sur le devant, le logo de l'équipementier et l'écusson cityzen ressortent en jaune fluo, tandis que la compagnie aérienne Etihad, sponsor maillot historique de l'ère City Football Group, apparaît en noir entre les deux premières bandes. Sur les manches, on retrouve le fabricant de pneus Nexen Tire, dont le partenariat a été prolongé en septembre 2020, sur la gauche et un rappel de PUMA sur les deux.

