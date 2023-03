Bayern Munich : Thomas Tuchel validé par un taulier

La suite après cette publicité

Intronisé à la tête du Bayern Munich après le renvoi de Julian Nagelsmann ces derniers jours, Thomas Tuchel a déjà un menu copieux qui l’attend. Le technicien allemand, qui dirigera sa première rencontre samedi face à son ancien club, le Borussia Dortmund, recevra Fribourg 3 jours plus tard en 1/4 de finale de Coupe d’Allemagne, avant de se déplacer en Angleterre le 11 avril pour y affronter Manchester City, dans le cadre du 1/4 de finale aller de Ligue des Champions. Des échéances déterminantes et rapprochées, mais qui n’inquiètent pas Joshua Kimmich. Interrogé par la chaîne de télévision allemande Das Erste, l’international allemand a manifesté sa totale confiance en son nouvel entraîneur.

«Bien sûr, nous allons essayer de rendre les choses aussi faciles que possible pour le nouvel entraîneur. Nous n’avons pas beaucoup de temps et nous avons des semaines très importantes devant nous, a relevé le joueur de 28 ans. Nous savons tous ce que l’entraîneur peut faire et je pense que l’entraîneur sait quel genre d’équipe il a. Il faut que l’on soit capables de créer une bonne symbiose rapidement pour gagner nos matches.»

