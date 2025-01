Rennes : Frederic Massara promet une copieuse fin de mercato

C’est ce vendredi qu’Habib Beye était présenté aux médias en tant que nouvel entraîneur du Stade Rennais. L’ancien du Red Star prend la suite de Jorge Sampaoli, qui n’aura tenu que trois mois. Il dirigera son premier match face à Strasbourg dimanche et avec un effectif qui pourrait encore être bouleversé puisqu’Amine Gouiri est déjà arrivé à Marseille, alors que Lilian Brassier arrive en Bretagne aujourd’hui.

La suite après cette publicité

La venue d’un nouvel entraîneur est aussi l’occasion de modifier l’effectif même s’il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du mercato lundi soir. « Il est certain qu’un coach est impliqué dans le recrutement », assure Arnaud Pouille, le président du club, suivi par son directeur sportif Frederic Massara : « À quatre jours de la fin du mercato, c’est difficile de revoir certains dossiers. C’est possible qu’il se passe pas mal de choses dans les derniers jours. »