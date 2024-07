Espagne - France : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce mardi un duel au sommet pour les demi-finales entre l’Espagne et la France. Les joueurs de Luis de la Fuente s’articulent dans un 4-3-3 classique avec Unai Simon comme dernier rempart derrière Jesus Navas, Nacho Fernandez, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. L’entrejeu est composé de Dani Olmo, Rodri et Fabian Ruiz. En attaque, Alvaro Morata est soutenu par Lamine Yamal et Nico Williams.

De leur côté, les Bleus de Didier Deschamps s’organisent dans un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez. Aurélien Tchouameni est placé comme sentinelle avec N’Golo Kanté et Adrien Rabiot à ses côtés. Devant, Randal Kolo Muani prend la pointe de l’attaque avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé dans les couloirs.

Les compositions

Espagne : Simón - Navas, Nacho, Laporte, Cucurella - Olmo, Rodri, Ruiz - Yamal, Morata, Williams

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez – Kanté, Tchouameni, Rabiot – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé