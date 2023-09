Qualifs CAN 2023 : la Gambie coiffe le Congo au poteau et se qualifie !

Ce dimanche, la Gambie et le Congo se sont affrontés chez les premiers cités afin de décrocher le dernier billet qualificatif pour la prochaine CAN qui se déroulera en janvier prochain en Côte d’Ivoire. Dans un groupe G survolé par les Aigles du Mali, la Gambie avait trois points d’avance sur leurs adversaires du soir qui devait l’emporter pour décrocher le précieux sésame grâce à la différence de buts particulière. Et au terme d’une première période cauchemardesque pour les locaux, les Diables Rouges du Congo ont pris un avantage confortable de deux buts avant la pause grâce à Gaius Makouta (0-1, 30e) et Silvère Ganvoula, buteur sur penalty (0-2, 45+1e).

En proie au doute, les Gambiens ont mis du temps à se remettre la tête à l’endroit mais l’entrant Yankuba Minteh a sonné la révolte à dix minutes du terme (1-2, 80e). Théoriquement encore qualifiées, les ouailles de Paul Put ont finalement cédé une deuxième fois dans le temps additionnel face à des Scorpions chauffés à blanc par leur public. Le héros de la Gambie s’appelle Mohamed Badamosi (2-2, 90+1e) et le buteur d’Al-Hazem a donc offert la qualification à son pays pour la prochaine CAN. Terrible désillusion pour le Congo qui avait son billet en main pendant plus d’une heure…